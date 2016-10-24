ДТП во Львове с 19 пострадавшими: появилось видео последствий аварии

Маршрутное такси "Львов-Романов" врезалось в дерево. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

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В то же время очевидцы происшествия отмечают, что ДТП произошло из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с пешеходом, который внезапно выбежал на дорогу.

"Водитель на всей скорости врезался в дерево. Через переднее стекло вылетела женщина, дверью прижало нескольких людей, очень много пострадавших, еще одной даме полностью разорвало ногу, водителя так и не смогли достать из кресл (он принял удар на себя)", - написал в Facebook сотрудник ГУНП во Львовской области Игорь Зинкевич.