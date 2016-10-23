Во Львове автобус врезался в дерево и перевернулся: количество пострадавших возросло до 19 человек (фото)

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Львовского городского совета (УНИАН: ранее сообщалось о 13 пострадавших).

В частности, по состоянию на 12.00 до больниц Львова поступили 19 пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом.

«В больницы доставлены 19 человек, уже прооперированы четверо. Двух несовершеннолетних доставили в детскую больницу: у 17-летнего парня перелом большеберцовой кости со смещением, у 16-летней девушки кровотечение в области голени», - говорится в сообщении.

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Среди пострадавших семеро львовян, данные остальных пострадавших устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 октября, в 09.20 на улице Зеленой во Львове рейсовый автобус сообщением «Львов – Романов» врезался в дерево и перевернулся.

С места происшествия госпитализировали водителя и 12 пассажиров, из них двое несовершеннолетних.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

В то же время очевидцы происшествия отмечают, что ДТП произошло из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с пешеходом, который внезапно выбежал на дорогу.

"Водитель на всей скорости врезался в дерево. Через переднее стекло вылетела женщина, дверью прижало нескольких людей, очень много пострадавших, еще одной даме полностью разорвало ногу, водителя так и не смогли достать из кресла（он принял удар на себя)", - написал в Facebook сотрудник ГУНП во Львовской области Игорь Зинкевич.