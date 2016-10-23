В киевском метро загорелся поезд

Об этом сообщает LB.ua.

Возгорание оперативно потушили, после чего поезд отправили на "Теремки". В результате чрезвычайного происшествия был сбой в графике движения поездов метро.

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Пострадавших в результате происшествия не было.

Как сообщал УНИАН, 21 октября на "Берестейской" погиб пассажир.