В киевском метро загорелся поезд

18:40, 23 октября 2016
Происшествия
2013

Сегодня, 23 октября, около 16:30 на станции "Голосеевская" киевского метрополитена загорелась проводка в одном из вагонов поезда.

На "Голосеевской" в поезде загорелась проводка / Фото twitter.com/pavllanski

Об этом сообщает LB.ua.

Возгорание оперативно потушили, после чего поезд отправили на "Теремки". В результате чрезвычайного происшествия был сбой в графике движения поездов метро.

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Пострадавших в результате происшествия не было.

Как сообщал УНИАН, 21 октября на "Берестейской" погиб пассажир.

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