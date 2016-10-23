В киевском метро загорелся поезд
18:40, 23 октября 2016Происшествия
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Сегодня, 23 октября, около 16:30 на станции "Голосеевская" киевского метрополитена загорелась проводка в одном из вагонов поезда.
На "Голосеевской" в поезде загорелась проводка / Фото twitter.com/pavllanski
Об этом сообщает LB.ua.
Возгорание оперативно потушили, после чего поезд отправили на "Теремки". В результате чрезвычайного происшествия был сбой в графике движения поездов метро.
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Пострадавших в результате происшествия не было.
Как сообщал УНИАН, 21 октября на "Берестейской" погиб пассажир.
WTF на метро Голосеевская pic.twitter.com/DpC0GWggYv— pavllanski (@pavllanski) October 23, 2016
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