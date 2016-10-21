В Киеве на станции метро "Берестейская" погиб пассажир
09:52, 21 октября 2016Происшествия
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В Киеве на станции метро "Берестейская" погиб пассажир, в 7:39 мужчина упал на рельсы.
В столичной подземке погиб мужчина / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
"Пришлось приостанавливать движение поездов на линии. В 7:52 движение было восстановлено. Пассажир погиб ", - сказал собеседник агентства.
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Сейчас не известно, почему пассажир упал на рельсы. Этим будут заниматься правоохранительные органы, уточнили в пресс-службе.
В настоящее время поезда на красной ветке метро курсируют в обычном режиме. На период урегулирования чрезвычайной ситуации движение поездов было организовано между станциями "Лесная" - "Шулявская" и "Академгородок" - "Святошин".
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