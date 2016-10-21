Во Львовской области в пункте пропуска на границе с Польшей загорелся "Москвич" (фото, видео)

Как сообщает официальный сайт Государственной пограничной службы Украины, на этом автомобиле в Украину ехала жительница Яворивского района. После прохождения всех видов контроля при выезде из пункта пропуска произошло самовозгорание автомобиля.

Пограничники немедленно приняли все меры для тушения транспортного средства, отвели водителя и других присутствующих людей на безопасное расстояние.

Для тушения пламени сразу были вызваны представители ГСЧС.

Пропуск лиц, которые двигались в Украину, был временно приостановлен. Через некоторое время после перераспределения направлений движения, чтобы не допускать накопления в пункте пропуска транспортных средств, он был восстановлен.