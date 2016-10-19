В киевском трамвае подросток угрожал контролерам пистолетом после просьбы предъявить билет

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

"На остановке "Ул. Гната Хоткевича" бригада из трех контролеров проверяла у пассажиров билеты. После просьбы предъявить билет один из пассажиров - молодой человек достал пистолет и начал угрожать контролерам и пассажирам, которые находились в трамвае. Благодаря профессиональным навыкам контроллеров конфликтной ситуации удалось избежать", - сказано в сообщении.

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Контролеры сразу вызвали полицию и правоохранители задержали парня. Сейчас он находится в Днепровском районном управлении полиции, где установлена личность правонарушителя, возраст, а также обстоятельства его поведения.

Пистолет, которым подросток угрожал контролерам и пассажирам, оказался травматическим.