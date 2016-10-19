Во Львовской области фура въехала в жилой дом

Инцидент произошел около 0:45 ночи.

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На резком повороте при спуске водитель грузовика не справился с управлением, авто заехало во двор дома и влетело в дом. Тормозной путь был около 50 метров.

На момент удара в доме было трое людей, к счастью, никто не пострадал.