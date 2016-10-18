Под Киевом задержали банду похитителей и освободили заложников (фото)

Как сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, в совершении ряда преступлений подозреваются четверо мужчин в возрасте 18-36 лет.

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«Сегодня, 18 октября, в 4.30 на спецлинию 102 полиции Киевской области от жительницы села Малополовецкое Фастовского района поступило сообщение о том, что в ее дом ворвались неизвестные, избили ее мужа и требовали крупную сумму денег. После того, как супруги отказались отдать деньги, нападавшие похитили хозяина и на его автомобиле «Газель» скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. В это время к правоохранителям обратилась еще одна местная жительница с просьбой о помощи – неизвестные похитили ее мужа», – говорится в сообщении.

Во время проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать группу мужчин, которые подозреваются в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.187 (разбой), ст.189 (вымогательство), ст.289 (незаконное завладение транспортным средством).

Сейчас проводится документирование преступлений и расследование уголовных производств.