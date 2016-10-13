В Одессе задержали двух военных, которые требовали взятку за содействие в поступлении на контрактную службу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в области, командира роты и заместителя командира роты одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Одесской области, разоблачили во взяточничестве сотрудники СБУ совместно с полицией и военной прокуратурой.

«Вымогатели требовали от мужчины, который захотел служить в Вооруженных силах по контракту, 26 тыс. грн за «содействие» в подготовке соответствующих документов. Оперативники спецслужбы задержали военнослужащих во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся соответствующие оперативные мероприятия.