Суд арестовал имущество судьи-взяточника из Днепра, также у него изъяли загранпаспорт

Соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро суд удовлетворил 11 октября, информирует пресс-центр НАБУ.

Ранее этот суд для судьи избрал меру пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен.

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В НАБУ сообщают, что подозреваемый внес залог.

"В то же время детективы изъяли загранпаспорт судьи. Поэтому законным способом судья, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369-2 УК украины ("Злоупотребление влиянием"), покинуть страну не может", – резюмируется в сообщении.

Как сообщал УНИАН, судью разоблачили на взятке в размере 10 тыс. долл. (более 258 тыс. грн).