Суд арестовал имущество судьи-взяточника из Днепра, также у него изъяли загранпаспорт
Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимое имущество, денежные средства и драгоценности, изъятые во время обыска у судьи Октябрьского райсуда Днепра, обвиняемого во взяточничестве.
Соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро суд удовлетворил 11 октября, информирует пресс-центр НАБУ.
Ранее этот суд для судьи избрал меру пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен.
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В НАБУ сообщают, что подозреваемый внес залог.
"В то же время детективы изъяли загранпаспорт судьи. Поэтому законным способом судья, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369-2 УК украины ("Злоупотребление влиянием"), покинуть страну не может", – резюмируется в сообщении.
Как сообщал УНИАН, судью разоблачили на взятке в размере 10 тыс. долл. (более 258 тыс. грн).