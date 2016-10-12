ДТП под Каменцем-Подольским, в котором погибли 4 человека: полиция рассказала новые подробности
Полиция Хмельницкой области открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которой погибли четверо пассажиров.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации областной полиции, производство открыто по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В полиции напомнили, что в результате аварии трое пассажиров маршрутки погибли на месте происшествия, еще один мужчина скончался по дороге в больницу. 52-летний водитель и 13 пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую и районную больницу. Все они - жители Каменца-Подольского и близлежащих сел. Самому младшему пассажиру - 17 лет.
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43-летний водитель грузовика телесных повреждений не получил.
В рамках расследования назначен целый ряд экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 08:30 в Хмельницкой области неподалёку от села Гуменцы микроавтобус столкнулся с грузовиком. За рулем грузовика находился гражданин Молдовы. Причиной ДТП стал занос прицепа на встречную полосу движения транспортных средств.