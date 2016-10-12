ДТП под Каменцем-Подольским, в котором погибли 4 человека: полиция рассказала новые подробности

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации областной полиции, производство открыто по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что в результате аварии трое пассажиров маршрутки погибли на месте происшествия, еще один мужчина скончался по дороге в больницу. 52-летний водитель и 13 пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую и районную больницу. Все они - жители Каменца-Подольского и близлежащих сел. Самому младшему пассажиру - 17 лет.

Читайте такжеНа Хмельнитчине микроавтобус столкнулся с грузовиком: 3 погибших, около 10 госпитализированных

43-летний водитель грузовика телесных повреждений не получил.

В рамках расследования назначен целый ряд экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 08:30 в Хмельницкой области неподалёку от села Гуменцы микроавтобус столкнулся с грузовиком. За рулем грузовика находился гражданин Молдовы. Причиной ДТП стал занос прицепа на встречную полосу движения транспортных средств.