"Начали трястись двери и стены": ученица рассказала подробности обвала школы в Василькове

"Начали трястись двери и стены. Учительница выбежала посмотреть, что там. Нам сказали быстро эвакуироваться. Мы посмотрели наверх, там уже не было полстены, половины третьего этажа. Мы очень испугались. Начали выводить детей. Сначала первые классы вывели. Затем через окна третьего этажа доставали детей", - передает слова ученицы 112.ua.

Читайте такжеОбвал стены школы в Василькове: из здания эвакуировали 631 человека, пострадавших нет

Как сообщал УНИАН, в Василькове Киевской области в средней школе №6 обрушились перекрытия нескольких этажей.

Причиной аварии мог быть фундамент или размещенная рядом канализация после длительных дождей.