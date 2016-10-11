Вице-премьер назвал вероятную причину обвала части школы в Василькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко брифинге после заседания правительства.

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«Причиной этого разрушения могла быть канализация, которая находится рядом, и которая от этих дождей практически три дня подряд могла стать причиной разрушения школы», - отметил Зубко.

Он отметил, что в прошлом году в школе был проведен частично капитальный ремонт - столовой и служебных помещений, была поведена замена всех окон.

«Школа внутренне является в очень хорошем состоянии, сделаны все ремонты, заменены окна, восстановлена практически система инженерных сетей. Вопрос - в фундаментах, которые были построены еще в 56-м году, и наличии ливневой канализации, которая находится рядом. Поэтому я думаю, что именно это могло быть причиной разрушения», - отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, в Василькове Киевской области в средней школе №6 обрушились перекрытия нескольких этажей.