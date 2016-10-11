В Одессе неизвестные убили бывшего начальника уголовного розыска райотдела милиции

Как сообщила УНИАН и. о. заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Анастасия Якубенко, 9 октября в 11:20 на линию «102» поступило сообщение об обнаружении убитого мужчины, 1955 года рождения, в квартире одного из высотных домов по улице Академика Сахарова в Суворовском районе.

«Неизвестные нанесли мужчине четыре огнестрельных ранения и два ножевых», - сказала Якубенко.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, убитый - бывший начальник уголовного розыска Ленинского районного отдела милиции Одессы (в настоящее время райотдел реорганизован в Хаджибеевское отделение полиции) Владимир Сочилин.

По данным источника, бывший правоохранитель, который после выхода в отставку занимался предпринимательской деятельностью, обнаружен в своей квартире, расположенной в 10-этажном доме на вышеназванной улице.