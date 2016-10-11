Под Одессой в бассейне базы отдыха нашли тело 6-летнего мальчика

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение от работника медицинского учреждения о том, что в поселке Затока в бассейне обнаружен труп 6-летнего мальчика.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе проверки по данному факту установила, что мальчик вместе с мамой приехал из Николаевской области на отдых к морю.

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По предварительной версии, ребенок упал в бассейн по неосторожности. Сейчас назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины».