Задержан экс-чиновник из Затоки, заказчик убийства адвоката, которое инсценировала полиция

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Руслан Форостяк, передает Думская.

По его словам, накануне после совещания с генпрокурором Юрием Луценко первый зам ГПУ подписал подозрение Бокию по делу о заказном убийстве. Сегодня в 05:50 утра он был официально задержан, и в данную минуту этапируется в Киев, где будут проходить дальнейшие следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, о покушении на жизнь адвоката Александра Погорелого спецслужбы узнали еще в начале марта 2016 года. Тогда же начали разрабатывать план задержания киллера и заказчика.

В мае полиция с целью проведения операции по задержанию всех причастных к подготовке преступления совершила инсценировку убийства адвоката. Так как у предполагаемого заказчика есть связи в правоохранительных органах Одесской области, местные правоохранители не принимали участия в проведении операции, и даже не знали о ее существовании.

Адвокат Погорелый занимался делом, связанным с защитой интересов эстонского инвестора в курортном поселке Затока.