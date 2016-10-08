В торговом центре Минска мужчина с бензопилой напал на посетителей, погибла женщина

Как пишет TUT.BY, очевидцы сообщили, что двое мужчин зашли в ТЦ через боковой вход, один из которых напал с бензопилой на двух работниц.

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Одной из них мужчина ранил руку, вторая – в возрасте около 30 лет – погибла. Пострадавшей медики оказали помощь, девушка доставлена в больницу.

Территория на месте преступления оцеплена.

В местной милиции подтвердили факт нападения. Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский рассказал, что двое нападавших задержаны, речь идет о совершении убийства. Мотивы преступления пока неизвестны. Позже в милиции уточнили данные - задержан один человек.

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова сообщила, что на месте работает следственно-оперативная группа. Одна девушка в результате нападения погибла. Задержан один подозреваемый.