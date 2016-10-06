В Бельгии мужчина совершил нападение на полицейских, есть пострадавшие

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После нападения мужчина пытался убежать, но через несколько кварталов уже другой патруль его задержал. Хотя и здесь нападающий отличился - одному из правоохранителей сломал нос. Полиции пришлось применить оружие и выстрелить мужчине в ногу.

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Злоумышленником оказался 33-летний гражданин Бельгии на имя Ішам. Следствие уже назвало нападение "террористической атакой".

Вчера же утром в Брюсселе за ложное сообщение о взрывчатке пришлось эвакуировать Северный вокзал. Связаны ли оба случая – не известно.