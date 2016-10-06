В Бельгии мужчина совершил нападение на полицейских, есть пострадавшие
05:07, 06 октября 2016Мир
2065
В Бельгии злоумышленник с ножом напал на полицейских. Одного из них ранил в шею, другого - в живот.
В Бельгии мужчина совершил нападение на полицейских / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
После нападения мужчина пытался убежать, но через несколько кварталов уже другой патруль его задержал. Хотя и здесь нападающий отличился - одному из правоохранителей сломал нос. Полиции пришлось применить оружие и выстрелить мужчине в ногу.
Читайте такжеВ США мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: 8 раненых
Злоумышленником оказался 33-летний гражданин Бельгии на имя Ішам. Следствие уже назвало нападение "террористической атакой".
Вчера же утром в Брюсселе за ложное сообщение о взрывчатке пришлось эвакуировать Северный вокзал. Связаны ли оба случая – не известно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter