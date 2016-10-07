На Харьковщине объявили о подозрении восьмому фигуранту дела о массовом отравлении алкоголем

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 6 октября она утвердила и объявила подозрение 31-летнему жителю Волчанского района по факту сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению и гибели людей (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

Установлено, что мужчина был посредником между производителями суррогата и реализаторами некачественного спиртного населению. Установлено, что именно он продал алкоголь со смертельным ядом владельцу одного из магазинов в Харьковском районе.

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Как сообщал УНИАН, сейчас на Харьковщине сообщено о подозрении задержанным организатору производства суррогата, трем его пособникам и трем владельцам магазинов, где реализовывался некачественный алкоголь.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

На Харьковщине в результате отравления суррогатным алкоголем погибли несколько десятков человек. Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. По состоянию на вечер четверга, в целом в стране зарегистрировано 105 случаев отравлений. Количество умерших от отравления возросло до 53 человек.