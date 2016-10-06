На Львовщине несколько учеников отравились водкой во время занятий в школе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области

Установлено, что водку они купили около 10 часов утра и распили ее на спортивной площадке возле школы во время перерыва. Через два часа во время урока детям стало плохо, в связи с чем классный руководитель вызвал скорую медицинскую помощь. До этого времени ни один учитель не обратил внимание на то, что школьники находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. С учетом указанного случая, областная прокуратура поручила сотрудникам Сколевского отделения полиции установить магазин, где незаконно продали алкоголь школьникам. На предпринимателя составлен административный протокол «Нарушение правил торговли алкоголем».

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Кроме того, прокуратура настаивает на привлечении родителей этих учащихся так же к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

В Департамент образования Львовской областной государственной администрации направлено письмо с требованием применить безотлагательные меры относительно усиления контроля за детьми во время учебного процесса, а также привлечь к дисциплинарной ответственности учителей, которые в тот момент были ответственными за школьников.