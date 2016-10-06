Под Одессой произошло массовое ДТП, одна иномарка перевернулась (фото)
14:43, 06 октября 2016Происшествия
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Сегодня днем под Одессой, около Сухого Лимана произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.
Под Одессой столкнулись 4 автомобиля / 048.ua
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает 048.ua.
По их информации, одна иномарка от удара перевернулась и сейчас лежит на крыше.
ДТП сейчас оформляется сотрудниками дорожной полиции.
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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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