Количество отравившихся на двух свадьбах в Черновицкой области выросло до 45

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Из них 33 человека находятся на стационарном лечении в больнице.

Среди отравившихся были две беременные женщины - одна на 4-й неделе беременности, вторая на 11-й. Их состояние удовлетворительное.

Также среди отравившихся есть трое детей.

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Предварительный диагноз врачей – пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез.

Больные обращались в больницу с болью в животе и тошнотой. Как говорят врачи, состояние тех, кто обратился ранее, - лучше, а обратившихся позднее - средней тяжести.

Напомним, на данный момент ресторан "Гранд Аристократ", где проходили эти две свадьбы, закрыт для проведения эпидемиологической экспертизы.