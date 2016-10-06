Количество отравившихся на двух свадьбах в Черновицкой области выросло до 45
В селе Дубовцы Кицманского района Черновицкой области на двух свадьбах, которые проходили в одном ресторане, отравилось уже 45 человек.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Из них 33 человека находятся на стационарном лечении в больнице.
Среди отравившихся были две беременные женщины - одна на 4-й неделе беременности, вторая на 11-й. Их состояние удовлетворительное.
Также среди отравившихся есть трое детей.
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Предварительный диагноз врачей – пищевая токсикоинфекция, сальмонеллез.
Больные обращались в больницу с болью в животе и тошнотой. Как говорят врачи, состояние тех, кто обратился ранее, - лучше, а обратившихся позднее - средней тяжести.
Напомним, на данный момент ресторан "Гранд Аристократ", где проходили эти две свадьбы, закрыт для проведения эпидемиологической экспертизы.