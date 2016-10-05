В Черновицкой области на свадьбе отравились 35 человек, ресторан после испорченного торжества закрыли
В с. Дубовцы Черновицкой области после празднования двух свадеб в ресторане 35 человек, в том числе 6-летний ребенок, отравились.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов.
20 человек госпитализированы в инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом "Пищевая токсикоинфекция. Сальмонеллез", 15 человек находятся на амбулаторном лечении и от госпитализации отказались.
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С 5 октября 2016 года деятельность заведения ресторанного хозяйства "Гранд Аристократ", в котором проходили торжества, приостановлена.
Проведено внеплановое обследование специалистами Госпродукпотребслужбы, лабораторные исследования продолжаются.
Напомним, в Украине возросло количество жертв отравления суррогатным алкоголем.