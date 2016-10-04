На Харьковщине обнаружено тело депутата райсовета с огнестрельным ранением – источник

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Красноградский отдел полиции сегодня, 4 октября, около 11:00.

По сведениям полиции, в село Лукашовка выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Установлено, что тело погибшего находилось возле пруда, рядом со сторожкой. Возле него обнаружено ружье. Погибший - 45-летний мужчина, житель этого же села.

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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят сбор вещественных доказательств, опрашивают жителей села. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах Харьковщины сообщил корреспонденту УНИАН, что погибший – депутат Красноградского райсовета. Мужчина до 2015 года был руководителем подсобного хозяйства «Украина ФГ» на государственном газодобывающем предприятии.