В Харькове грабитель напал на пожилого пенсионера в его квартире ради икон

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило от 82-летнего жителя района.

Установлено, что вечером молодой человек пришел к пенсионеру и под вымышленным предлогом попал в квартиру. Злоумышленник нанес телесные повреждения пожилому мужчине и завладел латунными иконами в количестве 7 штук, после чего быстро скрылся с места совершения преступления.

По указанным приметам сотрудники отдела полиции оперативно задержали подозреваемого мужчину. 24-летний житель Индустриального района не успел реализовать чужое имущество и добровольно выдал вещественные доказательства правоохранителям. Как стало известно, гражданин нигде не работает и находится в затруднительном материальном положении.

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Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.