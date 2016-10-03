"Попал под груженый лесом КамАЗ": на Киевщине погиб известный капеллан, побывавший в плену "ЛНР"

Об этом сообщает сайт 054.ua.

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От удара капеллан погиб на месте.

"На обгоне зацепил левым боком - вылетел на встречную. Попал под груженый лесом КамАЗ", - рассказала подруга отца Валентина.

Отец Валентин - капеллан 92-й бригады ВСУ. Был в плену "ЛНР", после освобождения, проходил лечение в Харьковском госпитале. У него остались пятеро детей.