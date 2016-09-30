Двое жителей Бердичева ослепли и один умер после употребления некачественного алкоголя

Об этом сообщается на сайте областного управления прокуратуры.

Правоохранители расследуют факты сбыта смертельного алкоголя.

"Прокуратура Житомирской области расследует факты незаконного сбыта алкогольных напитков, изготовленных из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению людей и других тяжких последствий, по ч. 3 ст. 204 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Сотрудники прокуратуры установили личность жителя Бердичева, который реализовывал алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья. За содеянное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

"В настоящее время данное лицо задержано, но он пока не арестован. Сегодня мы планируем объявить ему о подозрении по ст. 204, ч.3 УК (незаконное изготовление и реализация подакцизных товаров)", - рассказал первый замначальника Главного управления ГФС в Житомирской области, руководитель налоговой милиции Иван Гилета, передает Житомир.info.

Отмечается также, что в результате употребления некачественного алкоголя двое жителей Бердичева временно потеряли зрение.

"Эта водка была заказана через интернет и поступила в Бердичев через логистическую компанию. Мужчина пришел в пункт выдачи товаров, заплатил деньги и получил эту водку. Данную водку, как он говорил во время первого допроса, якобы для собственных нужд. Когда мы установили, что люди попали в больницу (с отравлением и потерей зрения, - ред.) и допросили этих людей, они рассказали, что покупали водку у данного лица. Тогда он признался, что продавал водку", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, первые смерти от волны отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях. По состоянию на 29 сентября количество умерших составило 37 человек.

Накануне следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели три обыска в местах, где вероятно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.