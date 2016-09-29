В Умани хасид из США торговал наркотиками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, к сотрудникам сводного отряда полицейских 28 сентября поступила оперативная информация, что гражданин США, который прибыл в город для празднования Рош-а-Шана, продает наркотики.

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На одной из улиц Умани в районе паломничества у мужчины правоохранители обнаружили 10 свертков из фольги с марихуаной.

Гражданина США привлекли к ответственности по ст.44 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос относительно экстрадиции задержанного гражданина с территории Украины.

Как сообщал УНИАН, на празднование иудейского нового года Рош-а-Шана в город Умань Черкасской области в этом году приедут более 30 тыс. паломников из 20 стран мира. Из них больше всего, до 80% - граждане Государства Израиль и США.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будут отмечать 2-4 октября.