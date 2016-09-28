В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в опору моста, есть пострадавшие (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Победы: маршрутка 230 врезалась в опору моста. Трое пострадавших, один в тяжелом состоянии. На месте работали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

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По предварительной версии, отказали тормоза.

Ранее в центре Одессы загорелся пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, причина возгорания - короткое замыкание.