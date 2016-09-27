На Черниговщине в частном доме произошел взрыв: спасатели говорят, что это мог быть выстрел из РПГ-26
10:45, 27 сентября 2016Происшествия
891 1
На Черниговщине поврежден частный дом от взрыва противотанковой гранаты.
По версии спасателей, мог детонировать снаряд РПГ-26 / guns.allzip.org
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Согласно сообщению, в г. Бахмач сегодня ночью в домохозяйстве по ул. Котляревского, 69, произошел взрыв неустановленного взрывоопасного предмета (спасатели предполагают, что это был выстрел из РПГ-26).
В результате взрыва повреждены забор, стены и окна жилого дома. Погибших и травмированных нет. По факту взрыва проводится проверка.
Как ранее сообщал УНИАН, В Херсонской области в селе Федоровка возле школы сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции обнаружили тайник с взрывчаткой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter