На Черниговщине в частном доме произошел взрыв: спасатели говорят, что это мог быть выстрел из РПГ-26

10:45, 27 сентября 2016
Происшествия
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На Черниговщине поврежден частный дом от взрыва противотанковой гранаты.

За версією рятувальників, детонувати міг снаряд РПГ-26 / guns.allzip.org

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, в г. Бахмач сегодня ночью в домохозяйстве по ул. Котляревского, 69, произошел взрыв неустановленного взрывоопасного предмета (спасатели предполагают, что это был выстрел из РПГ-26).

В результате взрыва повреждены забор, стены и окна жилого дома. Погибших и травмированных нет. По факту взрыва проводится проверка.

Как ранее сообщал УНИАН, В Херсонской области в селе Федоровка возле школы сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции обнаружили тайник с взрывчаткой.

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