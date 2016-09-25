В "Борисполе" задержали болгарина, который находился в международном розыске

Пограничники в международном аэропорту «Борисполь» задержали 43-летнего гражданина Болгарии, который входил в состав преступной группировки и находился в международном розыске.

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Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, мужчина был задержан вчера во время оформления пассажиров рейса «София-Киев» в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола.

Преступник с начала сентября 2016 года находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Бельгию для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступности, разбойных нападениях, грабежах, торговле похищенными автомобилями. Преступления совершались на территории Бельгии в течение 2015-2016 годов.

Задержанный передан подразделению Национальной полиции, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством Украины.