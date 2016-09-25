На Львовщине легковушка врезалась в дерево: один человек погиб, пятеро травмированы

Во Львовской области в результате столкновения автомобиля Mercedes-Benz Е220 с деревом на месте происшествия один человек погиб, пятеро получили травмы.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября в 23.45 вблизи города Радехов.

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, иномарка съехала в кювет, где столкнулся с деревом.

От полученных травм на месте ДТП скончался 18-летний пассажир автомобиля, водителя и четырех пассажиров автомобиля с травмами госпитализирован. Пострадавшие - жители села Куликов Радеховского района в возрасте 22-48 лет.

Все обстоятельства автопроисшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка.