В центре Одессы рухнул балкон вместе с женщиной, которая вышла полить цветы

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, ЧП произошло около 12.30 по улице Коблевской,40. В главке отметили, что балкон рухнул с 3-го этажа, когда на него вышла хозяйка, чтобы полить цветы.

В результате падения 65-летняя женщина, которая преподает в одном из вузов города, получила серьезные травмы. Она доставлена в больницу.

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«Причины падения балкона устанавливаются. Проводится соответствующая проверка», - отметли в главке полиции.

Как сообщает корреспондент «Думской», удар был такой силы, что бетонные балки воткнулись в асфальт.

По словам соседей, у женщины перелом плеча, и она не чувствовала ног.

Как сообщал УНИАН, в июле в центре Одессы упал фасад и остатки кровли памятника архитектуры - здания Русского технического общества, известного горожанам как Масонский дом.