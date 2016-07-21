Обвал "Дома масонов" в Одессе: аварийное здание решили демонтировать

Дом масонов в Одессе, часть фасада которого вчера упала, планируют демонтировать, сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление спикера ГосЧС в Одесской области Андрея Мельника.

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"По состоянию на 21:00 вчерашнего дня работы были остановлены. Спасатели разобрали наиболее опасные места обрушения. Обследованы все возможные места, где могли бы быть люди, лица без определенного места жительства. Было обнаружено место, матрасы, где, возможно, они ночевали или приходили на какое-то время. Людей нигде не было обнаружено. Поэтому было принято решение остановить работы. Место было огорожено, выставлены патрули. И сегодня с утра будет приниматься соответствующими органами решение о демонтаже здания, или какие-то другие решения", - отметил он.

Точную причину разрушения исторического здания пока не установлена.

"Здание старое. Находилась в аварийном состоянии, постоянные дожди, и, возможно, это стало причиной", - предположил он.

Как сообщалось, вчера, 20 июля, на Княжеской улице в Одессе упал фасад и остатки кровли здания Русского технического общества, известного горожанам как Масонский дом. На месте работали 40 спасателей и 4 единицы техники. К счастью, людей под завалами не нашли.

Здание было построено в 1887-1892 годах, и последние десятилетия находилось в аварийном состоянии.