Во время пожара на шахте в Донецкой области эвакуированы 593 горняков - ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в результате вспышки метано-воздушной смеси минувшей ночью.

«Всего в шахте находились 593 человека, в том числе на аварийном участке – 21. Все рабочие выведены на поверхность. Сотрудники, находившиеся на аварийном участке, прошли медицинский осмотр. Производство на шахте приостановлено», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место происшествия направлено руководство Покровского районного отдела Главного управления, создан оперативный штаб, задействованы 7 отделений военизированной горно-спасательной части, 2 реанимационно-противошоковые группы, командный состав 10-го военизированного горно-спасательного отряда.