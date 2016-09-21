Полиция задержала двоих подозреваемых, сбежавших из львовской психбольницы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

29-летний житель Дрогобыча и 41-летний житель Радеховского района сбежали из Львовской психиатрической больницы.

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"Один из беглецов по решению суда находился в медицинском учреждении на стационарном лечении, другой - проходил стационарную психиатрическую экспертизу. По факту было открыто уголовное производство по ст.394 (побег из специализированного лечебного учреждения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет. Злоумышленники были объявлены в розыск", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одного из беглецов (старшего) правоохранители задержали в ночь на 21 сентября, в одном из сел Радеховского района, другого - сегодня, 21 сентября, в Киеве.

В ведомстве добавили, что вскоре они будут помещены в специализированное лечебное учреждение.