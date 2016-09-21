В Одессе на Таирово прогремел взрыв, есть погибший (фото)

В Одессе в ресторане "Аквамарин" на улице Академика Глушко утром в среду произошел взрыв. Об этом сообщает местный портал 048.ua.

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По словам очевидцев, во время сварки произошел взрыв газа, один сварщик слетел с крыши. Пострадавшего увезла карета скорой помощи. Позже, по информации издания, сварщик умер в ожоговом центре 10 больницы.

"Из трубы било пламя высотой около метра. Огонь был оперативно потушен из огнетушителя, видимо, рабочим стройки. Газовая магистраль разорвана. Причиной же может быть, как обрыв электрокабеля, так и нарушение норм безопасности при выполнении сварочных работ",- сообщил очевидец происшествия "Думской".

В ГСЧС пока не комментируют произошедшее.