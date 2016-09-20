В Киеве вооруженные бандиты с нашивками "СБУ" отобрали у мужчины 2,4 миллиона гривень

Как сообщает LB.ua, злоумышленники скрылись на автомобиле с донецкой регистрацией.

Очевидцы утверждают, что бандиты были в черной одежде с надписями "СБУ".

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Также сообщается, что в машине злоумышленников прострелено боковое стекло.

Подробности дерзкого разбоя выясняются, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве на Оболонском проспекте на парковке торгового центра Dream Town неизвестные в масках напали на мужчину и, угрожая оружием, отобрали сумку с миллионом гривень.