В Киеве вооруженные бандиты с нашивками "СБУ" отобрали у мужчины 2,4 миллиона гривень
20:14, 20 сентября 2016Происшествия
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В Киеве на проспекте Победы 20 сентября неизвестные, угрожая оружием, отобрали у мужчины сумку, в которой было 2,4 миллиона гривень.
REUTERS
Как сообщает LB.ua, злоумышленники скрылись на автомобиле с донецкой регистрацией.
Очевидцы утверждают, что бандиты были в черной одежде с надписями "СБУ".
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Также сообщается, что в машине злоумышленников прострелено боковое стекло.
Подробности дерзкого разбоя выясняются, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве на Оболонском проспекте на парковке торгового центра Dream Town неизвестные в масках напали на мужчину и, угрожая оружием, отобрали сумку с миллионом гривень.
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