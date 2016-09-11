В Одессе информация о минировании Дома профсоюзов и Куликова поля не подтвердилась.

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Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, взрывотехники и кинологи провели тщательную проверку объектов, однако каких-либо взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили.

Во время проверки площадь была оцеплена, на ее территорию и в здание на протяжении нескольких часов никого не допускали.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.43 на спецлинию «102» от неизвестного поступило сообщение о том, что в Одессе Дом Профсоюзов и Куликово поле заминированы.