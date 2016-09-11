В Одессе полиция оцепила Куликово поле из-за сообщения о минировании.

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Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, в 14.43 на спецлинию «102» от неизвестного поступило сообщение о том, что Дом Профсоюзов и Куликово поле заминированы. На место выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехники и кинологи.

«В данный момент территория оцеплена сотрудниками полиции. Проводится проверка», - подчеркнула Ярчук.