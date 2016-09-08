На Харьковщине неизвестные обстреляли дом из гранатомета (фото)

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, 7 сентября около 22:50 в Краснокутское отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Павлюковка неизвестные произвели выстрел в хозяйственное помещение, расположенное на территории частного домовладения.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники.

Установлено, что дом принадлежит 22-летней жительнице Харькова.

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Проведен осмотр территории, собраны вещественные доказательства и направлены на экспертизу.

По предварительным выводам экспертов, выстрел был сделан из РПГ.

В результате происшествия пострадавших нет.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).