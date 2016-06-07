Взрыв в центре Запорожья: полиция назвала его причиной выстрел из гранатомета

По сообщению, информация о том, что неизвестный совершил выстрел из гранатомета в недостроенное двухэтажное здание, расположенное возле магазина "Шашлык маркет" по улице Запорожской, поступило в полицию по линии "102" в 21:23 понедельника, 6 июня.

"С места происшествия изъят тубус от гранатомета РПГ-26. Вследствие выстрела потерпевших нет", - сообщили УНИАН в полиции.

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Произошедшее квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений».

Расследование уголовного правонарушения взято на контроль руководством ГУНП Украины в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в центре Запорожья на пересечении улиц Школьной и Запорожской, неподалеку от центрального проспекта города и территории Малого рынка, произошел взрыв, в результате которого повреждено строящееся двухэтажное здание.