Боевики "ДНР" уничтожили камеры наблюдения ОБСЕ

Боевики «ДНР» уничтожили камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе шахты «Октябрьская».

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter. Читайте такжеШтайнмайер заявил о подготовке новых предложений для поддержания перемирия на Донбассе «Другая помеха для мониторинга СММ и нарушения Минска: вспомогательные средства СММ - камеры - украдены/уничтожены возле подконтрольной «ДНР» шахты «Октябрьская», - отмечают наблюдатели. Как сообщалось ранее, в конце мая боевики террористической организации «ДНР» отключили оборудование мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Донецкого аэропорта.

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