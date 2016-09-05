Боевики "ДНР" уничтожили камеры наблюдения ОБСЕ
13:46, 05 сентября 2016Война
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Боевики «ДНР» уничтожили камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе шахты «Октябрьская».
Камеры для мониторинга СММ уничтожены / www.youtube.com
Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.
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«Другая помеха для мониторинга СММ и нарушения Минска: вспомогательные средства СММ - камеры - украдены/уничтожены возле подконтрольной «ДНР» шахты «Октябрьская», - отмечают наблюдатели.
Как сообщалось ранее, в конце мая боевики террористической организации «ДНР» отключили оборудование мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Донецкого аэропорта.
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