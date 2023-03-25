Подозреваемая распространяла в социальной сети видеозаписи, в которых поддерживали преступные действия оккупантов.

В Украине сообщили о подозрении жительнице Прилуцкого района Черниговской области, которая спамила в сети хвалебными отзывами о "достижениях" армии РФ в Украине.

По данным следствия, женщина, используя собственный аккаунт в социальной сети "Одноклассники", распространяла сообщения в виде видеозаписей, где речь шла о поддержке захвата территорий Украины и "подвигах" российских военных, сообщил Офис генерального прокурора.

"Заключением судебной лингвистической экспертизы подтверждено наличие в опубликованных материалах оправдания и глорификации военных страны-агрессора. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

На данный момент ей сообщили о подозрении в распространении материалов, содержащих оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины в соответствии с ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Предатели в Украине - последние аресты

Напомним, что недавно украинские правоохранители отметились серией "ярких" задержаний предателей, которые решили "работать" на оккупантов.

В частности, в начале недели в Одессе задержали агента российской спецслужбы ФСБ, который шпионил за украинскими военными.

Также в Херсоне своим сотрудничеством с оккупантами отметилась "бизнес-пара" супругов - они помогали наладить местным "властям" бизнес на временно оккупированных территориях.

Помимо прочего, на этой неделе СБУ удалось арестовать корректировщика ракетного удара по школе в Краматорске. Именно благодаря его информации враг нанес удар по заведению 5 марта.

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