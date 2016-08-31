Дело в контрабанде: Москаль рассказал подробности перестрелки на Закарпатье

Об этом сообщает официальный сайт Москаля.

"По предварительным данным, причина конфликта в задолженности за поставленные сигареты, которые контрабандисты Тячевщины получили из Мукачева, однако не рассчитались за них, поскольку потеряли товар при переправке через границу", - отметил Москаль.

Сначала между двумя группами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Затем один из местных открыл хаотичный огонь по приезжим. Всего было выпущено более 20 пуль.

В результате четверо мужчин из Мукачево в возрасте от 22 до 36 лет получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. На данный момент они госпитализированы.

"Управлению национальной полиции в Закарпатской области дано поручение в сжатые сроки задержать всех участников стрельбы", - говорится в сообщении. Также стало известно, что один из представителей "тячевской группы" - действующий депутат Тячевского районного совета от Единого центра.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а присутствующие при этом сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.