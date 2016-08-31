Криминальные разборки на Закарпатье закончились перестрелкой: по меньшей мере 4 человека ранены - СМИ
Бандитская перестрелка в поселке Солотвино Закарпатской области привела к ранению по меньшей мере 4 людей, один человек - в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Разборки произошли во вторник вечером, 30 августа, при участии криминальных группировок Тячевщины и Мукачевщины.
Разборки происходили на одной из местных АЗС, где предварительно было договорено о встрече "стрелке".
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Как удалось уточнить Mukachevo.net в Тячевской ЦРБ, к ним госпитализировано 4-х раненых. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии с ранениями в грудную клетку и живот, его всю ночь оперировали. Вероятно мужчину расстреляли в упор. Все госпитализированные являются жителями Мукачево и района, что подтверждает информацию источников Mukachevo.net.
Сразу же после стрельбы был поднят на ноги весь личный состав закарпатской полиции, включая спецназовцев, выставлены мобильные посты в районе Хуста и Тячева. Предварительно, в разборках участвовали до 10 человек в целом.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а присутствующие при этом сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.