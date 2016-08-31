Кичится "георгиевской лентой" и любит гостить в Москве: стала известна личность одного из николаевских мажоров (фото, видео)
08:17, 31 августа 2016Происшествия
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Один из мужчин, который устроил беспорядки в центре Николаева и которого полиция не остановила, - уроженец Врадиевки Геннадий Симов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия.
"Следует немедленно открыть уголовное производство против Геннадия Сімова – мажора и любителя погостить в Москве", – отметил он.
Также Арахамия опубликовал несколько фото с "героем", на одной из которых Симов кичится "георгиевской лентой".
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а присутствующие при этом сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.
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