Кичится "георгиевской лентой" и любит гостить в Москве: стала известна личность одного из николаевских мажоров (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета волонтеров при Минобороны Давид Арахамия.

"Следует немедленно открыть уголовное производство против Геннадия Сімова – мажора и любителя погостить в Москве", – отметил он.

Также Арахамия опубликовал несколько фото с "героем", на одной из которых Симов кичится "георгиевской лентой".

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а присутствующие при этом сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.

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