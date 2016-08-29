В результате взрыва внедорожника под Львовом погибли три человека

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Львовской области.

По информации "Варта1" дорога перекрыта, в настоящее время там работает полиция и скорая помощь.

Также, по словам свидетелей известно, что это была граната но пока официального подтверждения этой информации нет. Людей на место происшествия не пускают. Свидетели рассказывают, что слышали автоматные очереди.