В миссии ОБСЕ рассказали, как "ослепляют" и сбивают ее беспилотники на Донбассе

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Наша свобода передвижения ограничивается не только на земле, но и в воздухе. В работу наших беспилотников регулярно осуществляется электронное вмешательство. Пилотам необходим сигнал GPS для того, чтобы управлять беспилотниками дальнего радиуса действия, которые могут покрывать расстояние до 150 километров и лететь на высоте 5 километров. Но даже на этой высоте нашим БПЛА мешают средства электронного противодействия", - заявил Хуг.

Он отметил, что с беспилотниками СММ ОБСЕ есть видеосвязь, позволяющая передавать изображения на землю, а непосредственно на БПЛА информация не хранится, чтобы ни у кого не было доступа к ней, если аппарат будет сбит. Все данные при этом поступают в безопасное место.

По словам Хуга, при сигнал при этом не перехватывается, но нарушается.

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"Даже если его перехватят, он зашифрован. Но его именно блокируют, и он не может передавать изображения. Так что это – двойная блокировка. Если блокировка серьезная, то БПЛА становится невозможно пилотировать, и они разбиваются", - сказал он.

Замглавы миссии отметил, что было много случаев, когда беспилотники, скорее всего, сбивали зенитно-ракетными комплексами.

"Мы даже обнародовали фотографии, сделанные беспилотником: видна система "Стрела", и вот через несколько секунд контакт с аппаратом утерян. Безусловно, такие действия полностью подрывают потенциал миссии, фактически ослепляя ее. Наши системы видеонаблюдения точно так же блокируются – либо путем задержки процесса их установки, либо путем вмешательства в их работу. Совсем недавно они отключили электричество от нашего передатчика в Донецке, и мы не могли получать картинку. Потребовалось вмешательство и переустановка системы", - рассказал Хуг.

Он подчеркнул, что ОБСЕ рассчитывает на расследование таких инцидентов, как и на расследование любых нарушений Минских соглашений.

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"Но мы не слышали о каких-либо официальных расследованиях. Во всяком случае, стороны не обнародовали такую информацию", - отметил замглавы СММ.

Хуг отметил, что ОБСЕ "пытается понять такие ситуации для себя", однако даже не может получить доступа к местам падения своих беспилотников.

"На примере сбитых беспилотных летательных аппаратов, могу сказать, что нам даже не дали доступ к месту крушения. Мы даже не получили на руки обломки БПЛА. Мы также получали информацию от местных жителей на этих территориях о том, что они видели, как представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" собирали эти обломки. Очевидно, что на этих больших беспилотниках мы бы нашли убедительные доказательства того, что на самом деле произошло", - рассказал представитель миссии.