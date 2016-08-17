За сутки в зоне АТО получили ранения 8 военных
13:05, 17 августа 2016Война
780 0
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 8 украинских военных.
За сутки, что прошлая, в результате боевых действий погибших украинских военных не было / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеНочью боевики обстреляли пункт пропуска "Станица Луганская"
«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, восемь наших бойцов были ранены», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, 23 раза - на Донецком, 20 - на Мариупольском направлении и 9 - на Луганщине.
:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter