За сутки в зоне АТО получили ранения 8 военных

13:05, 17 августа 2016
Война
780 0

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 8 украинских военных.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеНочью боевики обстреляли пункт пропуска "Станица Луганская"

«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, восемь наших бойцов были ранены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, 23 раза - на Донецком, 20 - на Мариупольском направлении и 9 - на Луганщине.

:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter