За сутки в зоне АТО получили ранения 8 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, восемь наших бойцов были ранены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 52 раза открывали огонь по украинским подразделениям. В частности, 23 раза - на Донецком, 20 - на Мариупольском направлении и 9 - на Луганщине.

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